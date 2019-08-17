Сочи снова «поплыл»: за ночь выпало более 70 мм осадков (ВИДЕО)

На Сочи вновь обрушались сильные дожди, в результате чего улицы курортного города вновь оказались подтопленными. Местные жители активно делятся впечатлениями в социальных сетях, несмотря на заверения властей об отсутствии проблем в системах жизнеобеспечения.

Согласно данным администрации города, за прошедшую ночь на курорте единовременно выпало более 70 мм осадков. Продолжает действовать экстренное предупреждение по выпадению осадков и формированию смерчей. Вероятность резкого подъёма уровня воды в реках и схода селей малого объёма в горной зоне сохраняется.

«При этом непогода не повлияла на жизнеобеспечение города. Движение транспорта не нарушено. По сообщению МЧС, заявок о подтоплениях не поступало. Мониторинговые группы продолжают работать в круглосуточном режиме», – говорится в сообщении на сайте администрации.

Как сообщал «Новый День», в Сочи с вечера пятницы, 16 августа, и до понедельника, 19 августа, объявлено штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды. Прогнозируются местами сильные дожди, ливни с грозами и градом. «На реках возможен резкий подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок», – говорится в сообщении.

Также чиновники предупреждают о возрастающем риске схода селей малого объема в горах. Кроме того, на участке Магри – Веселое есть угроза формирования смерчей над морем.

Сочи, служба информации РИА «Новый День»

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