Биробиджан уходит под воду: в городе введен режим ЧС

В Биробиджане введен режим чрезвычайной ситуации в связи с затоплением нескольких районов после обильных осадков. Об этом сообщил глава города Александр Головатый. По его словам, из-за непрекращающихся проливных дождей в воде оказались поселки Восточный, Левобережный и Биробиджан-2, под угрозой подтопления – Партизанский 1,2, Августовский, Тукалевский.

«Ситуация на территории горда сложилась непростая. Прогноз погоды на предстоящую неделю неутешительный. С сегодняшнего дня на территории города вводим режим «Чрезвычайная ситуация», – сказал он за заседании комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Мэр Биробиджана уточнил, что совместно с полицией сформировано восемь оперативных групп, которые оповещают население о ситуации и куда можно обращаться за помощь. «Кроме того, сотрудники полиции формируют список домов, хозяева которых согласны на эвакуацию. Эти дома будут взяты под охрану, чтобы избежать мародерства. На сегодняшний день на эвакуацию согласились две семьи. Многодетную семью, проживающую в микрорайоне «Биробиджан-2» сотрудники мэрии города вывезли в общежитие технологического техникума», – отметил Головатый.

По его словам, на базе Центра детского творчества будет развернут пункт временного размещения. «К концу сегодняшнего дня будет ясно, сколько людей согласны на эвакуацию, соответственно сколько необходимо кроватей, постельных принадлежностей и т.д. Руководство УФСИН по ЕАО готово предоставить городу 50 кроватей с постельными принадлежностями», – сказал мэр.

Предполагается, что с 19 августа будет сформирована оценочная комиссия, которая будет решать вопрос о компенсации пострадавшим.

Биробиджан, служба информации РИА «Новый День»

Биробиджан. Другие новости 18.08.19

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