Иркутские следователи выясняют обстоятельства гибели женщины и троих детей

В поселке Мишелевка Усольского района Иркутской области по факту пожара, на котором погибли четыре человека возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч.3 ст.109 УК РФ).

18 августа при разборе завала на месте пожара в одном из домов по улице Мира были обнаружены четыре обгоревших тела – 41-летней женщины, ее 3-х летней дочери, годовалого внука и 3-х летней внучки. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

Следователи осмотрели место происшествия с участием специалистов МЧС, ЭКЦ ГУ МВД России по Иркутской области. Назначены ряд судебно-медицинских экспертиз и пожарно-техническая судебная экспертиза, допрашиваются очевидцы пожара. Производятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Корме того, следствием будет дана уголовно-правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, в компетенцию которых входит надзор за условиями жизни несовершеннолетних. Расследование уголовного дела продолжается.

Иркутск, Иван Гридин

Иркутск. Другие новости 19.08.19

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