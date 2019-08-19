Обругала пилота и выбросила каравай с хлебом и солью: жена Нетаньяху оскандалилась по пути в Киев (ВИДЕО)

Жена премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху устроила скандал на борту самолета во время полета на Украину из-за того, что командир экипажа не поприветствовал ее должным образом, а по прибытии в столицу Украины выбросила кусок гостевого каравая на землю.

По данным портала Ynet, супруга Биньямина Нетаньяху отчитала командира корабля за то, что тот неудачно поприветствовал ее при посадке в лайнер. Женщина в порыве гнева безуспешно попыталась прорваться в кабину пилотов. Как отмечают журналисты, на самом деле командир самолета приветствовал чету, однако, вероятно, Сара Нетаньяху не расслышала приветствие. Спустя несколько минут после инцидента командир экипажа еще раз по громкой связи поприветствовал премьера и его жену, акцентировал внимание на супруге премьера.

После прилета в Киев чету в аэропорту встретили три девушки в украинских нарядах с караваем и солью. Знакомый с традициями Нетаньяху отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и попробовал, а второй ломтик передал жене, но та бросила его на землю.

В интернете появилось видео, на котором видно, как жена Нетаньяху выбросила кусок приветственного каравая.

Киев, служба информации РИА «Новый День»

Киев. Другие новости 19.08.19

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