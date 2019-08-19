Под Самарой в заброшенном здании обнаружили ящики с гранатами

В Самарской области в недостроенном здании обнаружили шесть ящиков с боеприпасами. На место выехали службы экстренного реагирования.

Боеприпасы нашли в заброшенном поселке 14-й Километр в Борском районе. По словам источников в правоохранительных органах, в ящиках, предположительно, находятся противопехотные гранаты Ф-1, сообщает телеграм-канал Life Shot.

На место происшествия уже выехали службы экстренного реагирования. Полиция проводит проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

По данным местных СМИ, в этом же районе ранее располагалась воинская часть. В 2012 году там произошел пожар и несколько взрывов, после этого часть расформировали.

Самара, Служба информации РИА «Новый День»

Самара. Другие новости 19.08.19

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