Избежавший смертной казни преступник изнасиловал ребенка

Житель Удмуртии, осужденный за тяжкие преступления, вышел на свободу и изнасиловал маленькую девочку. Об этом сообщили в республиканском управлении СКР.

Преступление произошло 4 августа в городе Глазове. Мужчина заметил семилетнюю девочку на детской площадке, предложил ей купить конфеты и покатать на карусели. Ребенок пошел с незнакомцем. Злоумышленник повел малышку через двор, где совершил насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся.

Девочка зашла в ближайший магазин и рассказала о случившемся, продавец вызвала полицию.

Установить личность преступника удалось по кадрам с камеры наружного наблюдения. Выяснилось, что мужчина был неоднократно судим и даже приговорен к смертной казни. В 1998 году его помиловали, а в 2016 году он вышел на свободу по УДО.

В настоящее время педофил находится под арестом. Проверяется его причастность к другим преступлениям.

Ижевск, Служба информации РИА «Новый День»

Ижевск. Другие новости 20.08.19

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