Суд Астрахани дал экс-чиновнику мэрии два года колонии

В Астрахани суд вынес приговор бывшему заместителю главы администрации города, которого обвиняли в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.293 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Установлено, что бывший чиновник, достоверно зная, что здание бывшего дома культуры в Ленинском районе Астрахани находится в неудовлетворительном состоянии, не используется по назначению и в здание имеется свободный доступ третьих лиц, с апреля по июль 2017 года не принял мер к безопасному содержанию указанного имущества, проявив недобросовестное отношение к службе.

В результате халатного отношения чиновника вечером 12 июня 2017 года группа подростков свободно проникла на чердак дома культуры. Один из мальчиков упал с высоты третьего этажа. От полученных травм он скончался в машине скорой медицинской помощи, прибывшей незамедлительно на место происшествия.

Приговором суда бывшему заместителю главы города назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, сроком на 2 года.

Астрахань, Иван Гридин

Астрахань. Другие новости 20.08.19

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