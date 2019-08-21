Самолет «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в Оренбурге

Самолет «Уральских авиалиний», выполнявший рейс U6 2424 по маршруту Душанбе – Жуковский, экстренно приземлился в аэропорту Оренбурга. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, на борту стало плохо одной пассажирок. Во время полета у 13-летней девочки ухудшилось самочувствие из-за сердца.

«Для оказания своевременной медицинской помощи командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту Оренбурга. Пассажирку у трапа встречала реанимационная бригада скорой медицинской помощи, она была срочно госпитализирована», – прокомментировали в авиакомпании.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 21.08.19

В Сургуте совершил вынужденную посадку самолет, летевший в Надым. / За что эсеры хотят снять с выборов Шипулина: аргументы и документы (ФОТО). / На ямальском месторождении рабочий погиб от удара током прямо на буровой установке (ФОТО). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»