В Барнауле бывший следователь вышел из тюрьмы и изнасиловал женщину

Правоохранители Алтайского края объявили в розыск бывшего следователя Александра Сатлаева, которого подозревают в изнасиловании. Мужчина недавно освободился из колонии, где отбывал срок за аналогичное преступление.

Сатлаева осудили в 2015 году, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ. Была доказана его причастность к четырем изнасилованиям и четырем покушениям на изнасилования.

При этом, работая следователем, мужчина проводил доследственную проверку одного из своих преступлений и даже уговорил потерпевшую не обращаться с официальным заявлением, после чего вынес незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Сатлаева приговорили к шести годам лишения свободы, а также штрафу. Он вышел досрочно и принялся за старое. Сейчас он объявлен в федеральный розыск, ему заочно предъявлено обвинение по ст. 131 УК РФ (изнасилование).

Барнаул, Служба информации РИА «Новый День»

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