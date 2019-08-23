В Дагестане 28-летний чиновник обманом стал пенсионером

Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать пенсию. Мошенника вычислили и возбудили уголовное дело.

Прокуратура Левашинского района провела проверку исполнения пенсионного законодательства и установила, что 28-летний замглавы села Кулецма получил подложный паспорт, в котором дата его рождения была сдвинута на 34 года. Затем чиновник купил трудовую книжку, где было указано, что в те годы, когда он еще не родился, он уже работал в колхозе.

Мошенник обратился в районное отделение Пенсионного фонда с письменным заявлением о назначении трудовой пенсии по старости. Более года мужчина получал пенсионные выплаты в общем размере 155 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено в отношении самого злоумышленника по ч. 1 ст. 159 (мошенничество), а также в отношении должностных лиц ОПФР и ОУФМС по Левашинскому району – по ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 1 ст. 292 (служебный подлог). Расследование продолжается.

Махачкала, Служба информации РИА «Новый День»

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