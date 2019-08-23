Таможня не дала ввезти в Россию разделочные доски с портретом Гитлера

Сотрудники таможни из Иркутска и Красноярска не пустили в Россию партию разделочных кухонных досок с нацистской символикой. Их пытались привезти в Россию из Китая, сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

Партия состояла из 320 досок. На них, помимо изображения чашки и надписи Coffee, было нанесено изображение почтовой марки красного цвета, с портретом человека, похожего на лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Еще на них красовался круглый штамп черного цвета с изображением орла с крестом и надписью Deutsche Luftpost 1024.

Товар оформлялся по технологии удаленного выпуска на Иркутском таможенном посту (Центре электронного декларирования). Фактический контроль (досмотр товара) проводили красноярские таможенники, так как партия была ввезена на склады временного хранения в Красноярске. Иркутская таможня отказала импортеру – красноярской компании – в выпуске товара на территорию РФ. Доски были арестованы.

Октябрьский районный суд Иркутска учел признание вины фирмой-импортером, а также отсутствие умысла на совершение правонарушения, и ограничился административным наказанием в виде конфискации товара. Все доски с нацистской символикой будут уничтожены.

Иркутск, Иван Гридин

Иркутск. Другие новости 23.08.19

Радикально: албанские власти снесли ресторан, владелец которого напал с ножом на туристов. / В поисках пропавших у берегов Камчатки рыбаков задействовали вертолет. / Восемь погибших, 214 травмированных. Свердловская ГИБДД обнародовала данные о детях, пострадавших в ДТП. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»