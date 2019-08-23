В Астрахани расследуют загадочную смерть младенца

Следователи Астраханской области проводят проверку по факту смерти 9-месячного ребенка. Мать младенца находится в состоянии комы.

Семья проживает в Камызякском районе. Отец был на рыбалке, а когда вернулся домой, обнаружил на кухне свою жену в бессознательном состоянии, а также тело 9-месячного сына в спальне.

Мужчина обратился в правоохранительные органы, на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что на теле ребенка нет признаков насильственной смерти.

Мать в настоящее время находится в реанимации, она впала в кому и не может пояснить, что произошло. Назначен ряд экспертных исследований, опрошены родственники и соседи. Каких-либо версий случившегося в пресс-службе областного управления СКР не озвучили.

Астрахань, Служба информации РИА «Новый День»

Астрахань. Другие новости 23.08.19

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