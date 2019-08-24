«Союз МС-14» с роботом FEDOR на борту не смог состыковаться с МКС

Космический корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR на борту не смог состыковаться с МКС в запланированное время.

Корабль подошел к станции на 99 метров, завис, а затем начал отход на безопасное расстояние – 279 метров, сообщает РИА «Новости».

Стыковка должна была пройти в автоматическом режиме, однако в последний момент специалисты Центра управления полетами приняли решение процесс остановить.

«В связи с замечаниями, возникшими при стыковке транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-14» с Международной космической станции, в Центре управления полетами началось заседание Госкомиссии под председательством Генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, на котором рассматривается ситуация и обсуждаются меры по устранению сбоя в системе стыковки, – сообщили в Роскосмосе. – Транспортный корабль «Союз МС-14» находится на удалении от МКС. Стыковка планируется на резервную дату. Безопасности станции и экипажа ничего не угрожает».

Повторную стыковку планируется провести в ночь с 25 на 26 августа.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 24.08.19

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