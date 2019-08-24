В Ростовской области разбился вертолет Ми-2

В Ростовской области рухнул вертолет Ми-2.

Катастрофа произошла в районе станицы Челбасской: машина опрыскивала поле, внезапно упала и загорелась. В вертолете находился только пилот, он погиб.

Подробности происшествия выясняются.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 24.08.19

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