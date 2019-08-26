В Ростовской области из тюрьмы сбежал убийца

В Ростовской области из исправительной колонии № 14 сбежал мужчина, осужденный за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ФСИН России, исчезновение заключенного обнаружили накануне. Согласно условиям содержания в колонии-поселении, осужденные находятся там без охраны и могут передвигаться вне территории учреждения.

Мужчина отбывал наказание за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью. Его приговорили к 17 годам лишения свободы. 16 августа 2019 года суд удовлетворил иск осужденного об изменении вида исправительного учреждения, а спустя девять дней преступник совершил побег.

«По данному факту в отношении сотрудников ФСИН возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (Халатность)», – сообщили в следственном управлении СКР по Ростовской области.

Ростов-на-Дону, Служба информации РИА «Новый День»

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