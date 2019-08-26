На Кавказе пассажирский поезд из Петербурга забросали камнями

На Северном Кавказе неизвестные забросали камнями поезд Санкт-Петербург – Махачкала, сообщили в пресс-службе РЖД. Инцидент произошел 23 августа на перегоне Кади-Юрт – Хасавюрт в Грозненском регионе Северо-Кавказской железной дороги, но широкой общественности о нем стало известно только сегодня.

В результате действий злоумышленников были повреждены три окна в плацкартных вагонах. Один из пассажиров получил незначительный порез и отказался от медицинской помощи. На график движения поездов произошедшее также не повлияло.

«23 августа на перегоне Кади-Юрт – Хасавюрт в Грозненском регионе СКЖД неизвестные обкидали камнями поезд №136 Санкт-Петербург – Махачкала. В результате были повреждены три окна в разных плацкартных вагонах. Царапину получил один из пассажиров поезда, который отказался от медицинской помощи», – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсетях видеоролике видно, как в результате попадания камня разбилось окно в одном из купе. В Хасавюрте к поезду прибыли сотрудники полиции. Они ведут поиск злоумышленников.

В то же время власти Чечни заявляют, что инцидент произошел на территории Дагестана. Начальник линейного управления на транспорте МВД по Чечне Али Тагиров заявил, что нападение произошло уже на территории соседней республики.

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