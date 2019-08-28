В Ростовской области фермеры использовали рабский труд

Жители города Батайска подозреваются в использовании рабского труда. Полицейские освободили 14 человек, которых удерживали и заставляли бесплатно работать.

Жертвами рабовладельцев стали люди без определенного места жительства и средств к существованию. Их заманивали в частных дом, обещая дать работу, а затем забирали у них документы, угрожали и заставляли бесплатно выполнять тяжелые работы на сельскохозяйственных полях и иных объектах.

«В ходе совместно проведенных следователями и сотрудниками полиции следственных действий подозреваемые были задержаны, а удерживаемые ими 14 человек освобождены», – говорится в сообщении пресс-службы областного управления СКР.

Уголовное дело возбуждено по п. «а, г, д» ч. 2 ст. 127.2 УК РФ «использование рабского труда». Расследование продолжается.

Ростов-на-Дону, Служба информации РИА «Новый День»

Ростов-на-Дону. Другие новости 28.08.19

Подстава для Зеленского: обмен задержанными между РФ и Украиной на грани срыва. / Глава «Фонда борьбы с коррупцией» стал фигурантом уголовного дела. / Свердловскую область зальет дождями: объявлено штормовое предупреждение. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»