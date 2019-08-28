48 жителей Самары отравились суши

В Самаре 48 человек получили пищевое отравление. По предварительным данным, все они заказывали доставку суши из одного ресторана.

Как сообщили в областном управлении Роспотребнадзора, к медикам обратились 48 человек. У пострадавших были боли в животе, рвота, поднялась высокая температура. 30 из них были госпитализированы, в том числе 7 детей. Остальных отправили на амбулаторное лечение. Состояние людей оценивается как средней и легкой степени тяжести.

«Управлением Роспотребнадзора по Самарской области незамедлительно было начато санитарно-эпидемиологическое расследование с целью установления причин и факторов, способствовавших развитию заболевания. По согласованию с прокуратурой проводится внеплановая проверка ООО Ресторан «Фарфор в Самаре»», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, доследственную проверку проводят сотрудники Следственного комитета. Выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие.

Самара, Служба информации РИА «Новый День»

Самара. Другие новости 28.08.19

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