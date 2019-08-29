На Ставрополье при столкновении маршрутки и самосвала пострадали 14 человек

На 232-м километре федеральной автодороги «Кавказ» в Кочубеевском районе Ставрополья произошла серьезная авария. В результате столкновения самосвала MAN и пассажирского маршрутного такси Mercedes-Benz Sprinter, следовавшего из Адлера во Владикавказ.

По предварительным данным, в микроавтобусе помимо водителя находились 14 пассажиров, из них пять детей. Всем им потребовалась помощь медиков. Один из пассажиров был госпитализирован в Невинномысскую городскую больницу.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю, по факту ДТП организована проверка. Услуги перевозчика проверят на соответствие требований безопасности для жизни и здоровья потребителей. Сейчас следователи СКР осматривают место происшествия, опрашивают пассажиров и очевидцев, назначают судебные экспертизы. Процессуальное решение будет принято по результатам этих и других проверочных мероприятий.

Ставрополь, Иван Гридин

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