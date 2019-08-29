6 человек получили ожоги при ЧП в движущейся маршрутке в Кузбассе

В Кемеровской области 6 человек пострадали в результате инцидента в движущейся маршрутке. Ожоги получили водитель и 5 пассажиров, в том числе трое детей. Все они были доставлены в больницу.

По информации регионального управления СК РФ, ЧП произошло в четверг, 29 августа, в городе Ленинске-Кузнецком. Во время движения у маршрутного автобуса перегрелся двигатель и произошел выброс вскипевшей охлаждающей жидкости в салон. В результате водитель и 5 пассажиров, из них трое детей в возрасте 10, 13 и 17 лет, получили ожоги различной степени тяжести. Пострадавших доставили в больницу, где им оказали необходимую помощь и отпустили домой.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователям предстоит выяснить, в технически исправном ли состоянии автобус выпускался на маршрут.

Кемерово, служба информации РИА «Новый День»

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