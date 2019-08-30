12 приемных детей из одной семьи пожаловались на избиения и голод

В Ульяновской области прокуратура начала проверку жалоб 12 несовершеннолетних об избиениях приемной матерью. Женщина очень скудно кормила детей, а также била палками за малейшую провинность.

Жительница Димитровграда взяла под опеку 15 детей. В настоящее время трое из них уже выросли и живут отдельно. Остальные дети постоянно находились в детских лагерях, в этот раз они массово отказались возвращаться домой и рассказали об ужасах своего существования.

Опекунша кормила детей кашами и супами на воде, избивала палками за незначительные проступки и в целом не заботилась об их благополучии. Всех ребятишек, в том числе и девочек, она стригла налысо, чтобы не покупать шампунь. Если дети пытались кому-то рассказать правду, она их запугивала, била и отправляла в психиатрическую больницу, рассказали РИА «Новости» в министерстве семейной, демографической политики и социального благополучия региона.

«В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, которые позволят установить истинную причину того, что творилось в семье. До решения правоохранительных органов дети будут находиться в социальном учреждении, где с ними будут работать специалисты, в том числе психолог», – сказала собеседница агентства.

Ульяновск, Служба информации РИА «Новый День»

Ульяновск. Другие новости 30.08.19

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