6 человек пострадали при взрыве газа и пожаре в жилом доме на Алтае

В результате взрыва газа и пожара в жилом многоквартирном доме в городе Бийске Алтайского края пострадали 6 человек, в том числе двое детей. Об этом говорится в сообщении регионального минздрава.

Все пострадавшие доставлены в больницы. После оказания медицинской помощи четверых отпустили домой. Госпитализированы мужчина 1964 года рождения с серьезными ожогами и женщина 1965 года рождения с отравлением угарным газом. Позднее пациента перевезли в одну из больниц Барнаула. Пострадавшая женщина проходит лечение в горбольнице №4 Бийска. Врачи оценивают ее состояние как легкой степени тяжести.

Ранее краевое управление МЧС сообщало о двух пострадавших.

По данным администрации Бийска, в субботу в 03:50 по местному времени в одной из квартир на первом этаже многоквартирного дома по улице Горно-Алтайской произошел взрыв с последующим возгоранием. «Предварительная причина – неисправность газового оборудования», – говорится в сообщении мэрии. В квартире проживал одинокий мужчина. Собираясь утром на работу, он закурил, после чего прогремел взрыв и начался пожар.

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Взрывом повреждены перегородки между квартирами. Из дома были эвакуированы 23 человека. В 4:19 пожар был полностью потушен.

На месте ЧП работают экстренные службы. Жильцов в дом пока не пускают.

Барнаул, служба информации РИА «Новый День»

Барнаул. Другие новости 31.08.19

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