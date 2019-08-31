Самолет «Аэрофлота» сел в Москве с неисправным двигателем

В аэропорту Шереметьево совершил посадку самолет «Боинг-737» авиакомпании «Аэрофлот» с неисправным двигателем. Лайнер выполнял рейс SU1135 по маршруту Сочи – Москва.

Во время полета у самолета сработал датчик неисправности правого двигателя, передает ТАСС со ссылкой на источник. По его информации, лайнер приземлился в штатном режиме.

Сведений о пострадавших пассажирах не поступало.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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