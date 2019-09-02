Низкий уровень в реке Лене грозит водоснабжению города Якутска

Власти Якутска ввели режим чрезвычайной ситуации. В реке Лене уровень воды упал на столько, что это грозит бесперебойному и качественному водоснабжению населению города.

Распоряжение «О введении режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» подписала мэр Якутска Сардана Авксентьева. Как пояснили в пресс-службе городской администрации, документ «предусматривает комплекс мероприятий управленческого, организационного, контрольного и технологического характера, мониторинга ситуации в целях обеспечения надлежащего уровня противопожарной безопасности, обеспечения водой населения и жизнеобеспечивающих предприятий».

В мэрии дали поручение Водоканалу рассмотреть вопросы водоснабжения на комиссии по устойчивости функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного характера.

Кроме того, в этом году начнутся раньше работы по разработке проектной документации по углублению прорези в песчаной косе в русле реки напротив водозабора – для беспрепятственного доступа воды из реки Лены к чаше водозабора.

Якутск, Служба информации РИА «Новый День»

Якутск. Другие новости 02.09.19

В «Коляда-театре» на премьере Калигулу укусила змея (ФОТО). / Спасатели предупреждают жителей Югры о сильных дождях и грозе. / В Новом Уренгое сгорел расселенный дом (ВИДЕО). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»