В Калмыкии по вине фермера отравилась семья, погиб годовалый мальчик

В Калмыкии возбуждено уголовное дело по факту причинения по неосторожности ребенку 2018 года рождения (ч.1 ст.109 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СКР, по версии следствия, днём 30 августа житель села Яшалта обработал средством «ФосфинТАБ» зерно, которое хранилось в расположенном на первом этаже жилого дома амбаре. Вечером 31 августа троим детям и супруге мужчины стало плохо. Ребёнок 2018 года рождения скончался по пути в районную больницу. Двое детей находятся в реанимации. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

По версии следствия, мужчина достоверно знал, что в после обработки химикатами в помещение нельзя входить в течение 7 дней, но он пренебрег требованиям инструкции. В настоящее время выполняются все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Проводятся все необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается

Улан-Удэ, Иван Гридин

Улан-Удэ. Другие новости 02.09.19

Суд отказался лишать супругов родительских прав за участие в московском митинге. / «Это просто беспредел!»: росгвардеец напал на прохожего в Новосибирке, СКР проводит проверку. / В Новосибирске заключенный колонии зашил себе рот, протестуя против избиений. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»