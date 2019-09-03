В Кузбассе детсад закрыли из-за превышения нормы радиации в четыре раза

В Кемеровской области суд приостановил деятельность детского сада № 9 «Аленка», где специалисты Роспотребнадзора выявили повышенное содержание радиоактивного газа. В спальном помещении активность радона превысила норму более чем в четыре раза.

«Уровень максимальной среднегодовой эквивалентной равновесной объемной активности радона в воздухе в игровых комнатах, в медицинских кабинетах, в методическом кабинете и в кабинете заведующей детским садом составил от 218,14 до 262,34 Бк/м3 (при норме не более 200 Бк/м3), – сообщили в пресс-службе Мариинского городского суда. – При этом в холле (приемной групп) одного из зданий показатель содержания радона составил 392,6 Бк/м3, а в спальне старшей группы – 851,76 Бк/м3».

В настоящее время детский сад закрыт на 30 суток. Принимаются меры к устранению нарушений в дошкольном учреждении.

Продукты распада радона поражают клетки эпителия и вызывают в легочной ткани микроожоги. Повышенная концентрация изотопов радона в воздухе может привести к раку легких. Кроме того, газ оказывает негативное воздействие на половую, кроветворную, иммунную систему человека, вызывая сбои в жизнедеятельности человека и могут привести к мутации клеток организма.

Кемерово, Служба информации РИА «Новый День»

Кемерово. Другие новости 03.09.19

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