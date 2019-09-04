Житель Кузбасса подарил новорожденную дочь соседке

В Кемерове полиция привлекла к административной ответственности родителей, оставивших новорожденную дочь соседке. Об этом сообщает региональный полицейский главк.

По информации ведомства, 19-летняя мать оставила полуторамесячную дочь мужу, а сама отправилась на встречу с друзьями. Отец малышки через четыре дня отнес ребенка к соседке, передав ей все документы новорожденной, а сам также ушел отдыхать с приятелями.

Соседка принесла оставленную ей девочку в поликлинику, врачи которой сообщили о ребенке в полицию.

Правоохранители разыскали родителей малышки. Выяснилось, что те несколько дней распивали алкоголь.

В отношении нерадивых родителей составлены протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Им грозит штраф в размере до 500 рублей.

Сотрудники полиции сообщили о произошедшем в органы опеки и попечительства и попросили чиновников рассмотреть вопрос о лишении матери и отца девочки родительских прав. В настоящее время ребенок находится в больнице.

Кемерово, служба информации РИА «Новый День»

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