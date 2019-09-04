При взрыве газа в Иркутской области пострадали три человека

В Иркутской области произошел хлопок газовоздушной смеси. По предварительным данным, пострадали три человека.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, ЧП произошло на первом этаже пятиэтажного жилого дома в Ангарске. «Погибших нет, три человека получили ожоги», – цитирует представителя ведомства РИА «Новости».

В квартире повреждены окна, несущие конструкции, по данным спасателей, не нарушены. Вероятно, хлопок произошел от газовой плиты во время приготовления пищи. Обстоятельства происшествия выясняются.

Иркутск, Служба информации РИА «Новый День»

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