В Кузбассе тепловая электростанция травила жителей выбросами: возбуждено уголовное дело

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело о загрязнении воздуха, сообщает региональная прокуратура. Речь идет о загрязнении воздуха предприятием теплоснабжения в городе Осинники.

Дело возбудили после прокурорской проверки. Как выяснилось, предприятие выбрасывало в атмосферу вредные вещества с превышением установленного лимита. По данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ (Нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, если эти деяния повлекли загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха), отметили в надзорном ведомстве. Расследование ведется под контролем прокурора города.

По сведениям источника ТАСС, выброс загрязняющих веществ в атмосферу произошел на тепловой электростанции в городе Калтане, снабжающей теплом два кузбасских города – Калтан и Осинники

Кемерово, служба информации РИА «Новый День»

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