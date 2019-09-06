Мощные ливни привели к сходу селей в Сочи

Власти Сочи принимают экстренные меры для ликвидации последствий разгула стихии. Из-за ливней с гор сошли сели, которые перекрыли дороги. За прошедшую ночь в Сочи самые сильные осадки выпали в Хостинском районе – 60 мм. Сели перекрыли две автомобильные дороги, сообщили в пресс-службе города.

По оценкам экстренных служб, площадь завала из камней и грязи на проезжей части в районе Калинового составила 500 кубометров. Дорога ведет к 5 населенным пунктам. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, завал не привел к изоляции этих поселений, так как имеется альтернативный проезд через село Каштан.

В ликвидации происшествия задействовано 20 человек, 7 единиц техники. На месте происшествия работает оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. Ситуация находится на контроле ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В настоящее время рейсовые автобусы довозят пассажиров до оползня, затем они пересаживаются в другие автобусы, чтобы добраться до работы, отвезти детей в школу и детские сады. На личных автомобилях горожане передвигаются по альтернативной грунтовой дороге.

Еще один оползень перекрыл автодорогу на Новороссийском шоссе. В этом районе из соображений безопасности была отключена подача бытового газа в 30 частных домах.

Сочи, Иван Гридин

Сочи. Другие новости 06.09.19

На главу ЦИК Эллу Памфилову напали с электрошокером в собственном доме. / В Тюмени сотрудник госпредприятия сломал позвоночник, ликвидируя последствия урагана. / Пропавшего в красноярской тайге 4-летнего мальчика нашли живым. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»