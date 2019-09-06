Пятеро подростков угнали машину и попали в смертельную аварию

На Ставрополье произошло ДТП с участием пятерых несовершеннолетних. В результате один из них погиб.

Как сообщили в региональном управлении СК, мальчики взяли автомобиль без разрешения взрослых. 14-летний водитель не справился с управлением, съехал с дороги, машина опрокинулась.

13-летний мальчик, сидевший на переднем сиденье, от полученных травм скончался на месте происшествия. Еще двое подростков доставлены в больницу.

Ипатовский межрайонный следственный отдел следственного управления СКР по Ставропольскому краю проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ставрополь, Служба информации РИА «Новый День»

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