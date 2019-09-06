В Башкирии 7 человек попали в реанимацию, отведав бабушкин пирог с грибами

В Башкирии 7 человек, в том число трое детей, получили тяжелое отравление после того, как угостились пирогом с грибами, который испекла пенсионерка.

Инцидент произошел в селе Дуван в среду, 4 сентября. 62-летняя женщина с внучкой сходили за грибами, затем бабушка приготовила из них пироги. Ими она угостила родственников и соседей, сообщает издание ProUfu.ru. Всем, кто попробовал выпечку, стало плохо. Скорая помощь доставила в больницу саму пенсионерку, ее 9-летнюю внучку, их 86-летнего родственника и соседей – 81-летнюю женщину, двух детей 9 и 11 лет и их 18-летнего квартиранта. Все они были помещены в реанимацию районной больницы.

Позднее, по данным республиканского минздрава, состояние пациентов улучшилось. Их перевели из реанимации в детское, терапевтическое и инфекционное отделения. Врачи заявляют, что жизни пострадавших ничего не угрожает.

Уфа, служба информации РИА «Новый День»

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