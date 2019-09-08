На Сахалине загорелась школа с избирательным участком

В городе Невельск Сахалинской области загорелось здание школы, в котором находится избирательный участок.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном ГУ МЧС РФ, сообщение о возгорании поступило в 10:48 по местному времени. Выяснилось, что горит кабинет химии. Площадь пожара составила 9 квадратных метров. Огонь потушили к 11:26. пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Отмечается, что избирательный участок находится в другом крыле здания.

Невельск, Игорь Юров

Невельск. Другие новости 08.09.19

В Севастополе в ночь перед выборами перепечатывали избирательные бюллетени. / Под Новым Уренгоем ночью загорелась свалка (ФОТО). / Раздобревший Сенцов снова грозит Крыму. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»