В Тыве обстреляли наблюдателей, на место выехали следователи

МВД начало проверку по факту обстрела автобуса наблюдателей в Тыве.

Как передает корреспондент «Нового Дня», инцидент произошел на границе Тывы и Красноярского края. Автобус с журналистами и наблюдателями направлялся в региональный парламент.

Сообщается, что автобус остановили несколько десятков наездников в масках и прострелили колеса. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Москва, Игорь Юров

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