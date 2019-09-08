В Волгограде на избирательном участке умер кандидат в депутаты

В Волгограде на избирательном участке умер кандидат в депутаты областной думы.

Как сообщают местные СМИ, 49-летний полковник запаса Вадим Чистяков выдвинут Сталинградским обкомом КПРФ в качестве кандидата в депутаты по спискам партии в Краснооктябрьском районе Волгограда.

Сегодня в помещении участковой избирательной комиссии ему стало плохо. На участок вызвали скроую помощь, но спасти кандидата не удалось.

Волгоград, Игорь Юров

Волгоград. Другие новости 08.09.19

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