В краснодарском детсаду дерево упало на малышей: один ребенок погиб

В Краснодаре на детсадовцев во время прогулки упало дерево. В результате инцидента пострадали воспитатель и двое детей, позднее один из малышей скончался в больнице. По данному факту краевая прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Происшествие случилось 9 сентября около 10:00 в детском саду №48, расположенном по адресу улица Красная, 167/1. В результате инцидента пострадали две девочки ясельной группы и воспитатель. Все они были доставлены в больницу. Спасти одну девочку врачам не удалось, она умерла от полученных тяжелых травм. Погибшему ребенку было 2,5 года. Вторая малышка получила легкие травмы, у воспитателя подозревают перелом ноги, уточняют «Кубанские новости».

Прокуратура Краснодарского края начала проверку по факту трагедии, в ходе которой «будет дана оценка своевременности и полноте принятых образовательной организацией и уполномоченными органами мер к обеспечению безопасного пребывания детей в дошкольной организации, по контролю за техническим состоянием зданий, сооружений и прилагающей к ним территории», говорится в сообщении ведомства.

Проверку по факту ЧП начал и следственный отдел по Западному округу Краснодара СК РФ.

Краснодар, служба информации РИА «Новый День»

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