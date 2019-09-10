В Кузбассе первоклашки обожглись кипятком в школе

В Кемеровской области учащиеся начальных классов получили ожоги в школьной столовой. СКР проводит проверку.

Инцидент произошел в городе Междуреченске. Четверо школьников попали в больницу с ожогами различной степени тяжести, трое из них были госпитализированы, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Выяснилось, что в школьной столовой один из учеников повис на перекладине оборудования, на котором стоял электрический чайник-термопот. Устройство с кипятком опрокинулось на детей.

«В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, соблюдались ли администрацией учебного заведения все меры предосторожности, необходимые для безопасного пребывания детей в столовой», – отметили в СКР.

Кемерово, Служба информации РИА «Новый День»

Кемерово. Другие новости 10.09.19

Ученый поджег себя у здания парламента Удмуртии. / Бывший президент «Запсибкомбанка» миллиардер Горицкий выпросил зарплату в думе. / В Ивделе умер подросток – на него упали футбольные ворота. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»