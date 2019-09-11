Кража у подмосковных инкассаторов 15 млн рублей оказалась учениями

В подмосковном полицейском главке опровергли информацию о нападении на инкассаторов в Щелкове и хищении у них 15 миллионов рублей.

В ведомстве заявили, что нападение, о котором ранее сообщали СМИ, было инсценировкой в рамках учений. «В Щелковском районе Московской области проводятся учения», – говорится в сообщении подмосковной полиции.

О нападение на инкассаторов ранее сообщил источник «Интерфакса». По его словам, грабители скрылись с места преступления на серебристом автомобиле BMW с иностранными номерами.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.09.19

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