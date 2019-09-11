СКР возбудил дело о доведении до самоубийства после гибели ученого в Удмуртии

Следователи в Ижевске возбудили уголовное дело по статье 110 Уголовного кодекса РФ (доведение до самоубийства) после гибели 79-летнего ученого и общественника Альберта Разина в Ижевске. Мужчина был доставлен утром 10 сентября в больницу от здания парламента Удмуртии с ожогами почти 100% тела и позднее скончался в реанимации.

В настоящее время выясняются мотивы действий погибшего, устанавливаются и допрашиваются очевидцы, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Напомним, заслуженный деятель науки Удмуртии, экс-директор Института человека УдГУ перед началом осенней сессии вышел к зданию регионального парламента на пикет. По информации местных СМИ, он стоял с плакатом со строчкой из стихов поэта Рамсула Гамзатова «И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть» и раздавал депутатам листовки с призывом сохранить и развивать удмуртский язык. Спустя некоторое время ученый совершил поступок, который следствие позднее сочло суицидом, и был госпитализован с сильными ожогами. Врачи несколько часов боролись за жизнь мужчины, но спасти его не смогли.

Известно, что пожилой ученый боролся за сохранение удмуртского эпоса и языка. В июне прошлого года он поставил свою подпись под открытым письмо ученых к председателю Госсовета Удмуртии Алексею Прасолову и депутатам с требованием не поддерживать законопроект об изучении нерусских языков в школах, направленный для оценки из Госдумы, сообщает издание udm-info.ru. По их мнению, отказ от обязательного изучения родного языка в школах – «это прямой путь к его исчезновению, снижению этнического самосознания и ликвидации этнокультуры».

Ижевск, служба информации РИА «Новый День»

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