В Уфе 15 человек попали в больницу из-за отравления шаурмой

В Башкирии 15 человек обратились к медикам с симптомами отравления. Все они покупали шаурму в одном бистро Уфы.

Как сообщили в центре медицины катастроф республики, среди пострадавших пятеро детей и беременная женщина. Пять человек находится в тяжелом состоянии, из них четверо детей. Состояние девяти человек оценивается как средней степени тяжести. Одному госпитализация не понадобилась.

По предварительным данным, все пострадавшие обедали шаурмой в одном бистро. Диагноз – острый гастроэнтерит.

В заведение общепита выехали специалисты местного управления Роспотребнадзора. Они возьмут пробы продуктов и смывы с поверхностей на анализ. Кроме того, о проведении проверки сообщили в республиканском следственном управлении СКР.

Уфа, Служба информации РИА «Новый День»

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