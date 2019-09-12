Школьнику пригрозили отстранением от уроков из-за прически под футболиста Ибрагимовича, СКР начал проверку

Следователи начали проверку из-за конфликта в школе Сосновоборске Красноярского края, где руководство потребовало от четырехклассника сменить прическу, угрожая перевести его на домашнее обучение. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

5 сентября мальчик пришел в школу со стрижкой под своего кумира – футболиста Златана Ибрагимовича. Ребенок подбрил виски и собрал обесцвеченные волосы на затылке в хвост. Это не понравилось учительнице и руководству школы. Педагог сделала замечание ребенку, заявив, что его прическа «нарушает устав школы», который запрещает «экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие неестественные цвета», сообщает Baza. В свою очередь, завуч заявила ученику, что такая прическа была популярна в «Гитлерюгенде» и среди «сексуальных меньшинств с Запада», пишет телеграм-канал «Подъем». Однако ребенок не стал менять стрижку. Тогда руководство школы вызвало его родителей и пригрозило перевести мальчика на домашнее обучение, если они выполнят требование администрации учебного заведения.

По факту конфликта между учеником и администрацией школы началась доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователи опрашивают школьника, его родителей, а также учителя и директор школы. «Следователям предстоит установить правомерность требований представителей школьной администрации, а также рассмотреть вопрос о возможном превышении их должностных полномочий», – говорится в сообщении СУ СКР по Красноярскому краю. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

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