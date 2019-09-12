У знаменитого футболиста украли коллекцию часов на 23 млн рублей

Злоумышленник похитил коллекцию часов у нападающего футбольного клуба «Краснодар». Полицейским удалось найти вора и вернуть похищенное.

Как сообщили в пресс-службе МВД России, злоумышленник проник в дом спортсмена через окно и украл 12 наручных часов общей стоимостью около 23 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража».

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили возможных очевидцев и выяснили, на каком автомобиле передвигался подозреваемый. В итоге был задержан местный житель, ранее судимый.

Вор успел продать несколько украденных часов, а остальные спрятал в подвале заброшенного строения неподалеку от своего дома. Похищенное имущество изъято сотрудниками полиции и передано законному владельцу.

Краснодар, Служба информации РИА «Новый День»

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