В Красноярске в огне погибли 8 человек: жертвами пожара стали прокурор Лесосибирска и его семья

В результате пожара в жилом доме в Красноярске погиб прокурор города Лесосибирск Красноярского края, его семья и семья его сестры. Об этом сообщают телеграм-каналы и информагентства со ссылкой на источники. Жертвами возгорания стали 8 человек, в том числе четверо детей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает краевое управление Следственного комитета РФ.

По информации регионального главка МЧС, огонь в одном из квартир на третьем этаже пятиэтажного жилого дома по улице Гусарова вспыхнул в 02:26 по местному времени. Через час пожар был ликвидирован. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. При тушении были обнаружении тела 8 человек, четверо из которых дети. Как выяснилось, при пожаре погибли прокурора Лесосибирска Василий Федорцов, его жена и двое детей, а также семья его сестры с двумя детьми. Прокурор приехал в гости к сестре на выходные.

Следователи рассматривают одну из основных версий пожара – короткое замыкание электропроводки. По данным МЧС, проводка в квартире была старой и не выдержала высокого напряжения, возникшего в результате подключения нескольких бытовых приборов. Ночью проводка закоротила и задымилась. Хозяева квартиры и их гости уже спали, что и стало причиной их гибели, отметили в ведомстве.

Кроме того, как сообщает СКР, рассматривается версия о неосторожном обращении с огнем.

В настоящее время на месте трагедии работают следователи и специалисты других ведомств. Устанавливаются точная причина пожара и обстоятельства произошедшего.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

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