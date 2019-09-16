Крокодил советского космонавта оставил без руки пожилого шведа (ФОТО)

Крокодил советского космонавта Владимира Шаталова, переданный в аквариум Стокгольма, напал на посетителя. В результате атаки пожилой швед лишился руки.

Инцидент произошел в аквариуме «Скансен» в Стокгольме во время частного мероприятия, сообщает шведское издание Expressen. 79-летний Ларс Лидегрен встал на лестницу рядом с вольером с рептилиями и в какой-то момент решил развернуться, в итоге его левая рука случайно оказалась над вольером. Один из крокодилов молниеносно хватил шведа за руку и зажал в пасти. Мужчину удалось освободить лишь спустя некоторое время. Пострадавшего доставили в местную больницу, однако медикам не удалось спасти травмированную руку – ее пришлось ампутировать по локоть.

По данным AP, во время инцидента в вольере было два редких кубинских крокодила. Они попали в шведский аквариум из Москвы. Рептилии жили в квартире космонавта Владимира Шаталова. В 1977 году он получил хищников в качестве подарка от Фиделя Кастро. Директор аквариума Юнас Вальстрем рассказал, что Шаталов держал крокодил у себя в московской квартире до тех пор, пока они не выросли до метровой длины, а жена потребовала убрать хищников из квартиры. В 1981 году Вальстрем привез этих крокодилов в Швецию. Хищников назвали Кастро и Хиллари и поселили в стокгольмском аквариуме.

Кубинские крокодилы в аквариуме «Скансен», один из них напал на шведа, фото: expressen.se

Кубинские крокодилы вырастают до 2,3 метра в длину, их вес около 40 килограммов. В мире осталось до 6 тысяч особей, отмечают специалисты.

Стокгольм, служба информации РИА «Новый День»

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