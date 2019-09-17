В Ставрополье шутник беспричинно всадил нож в грудь полицейского

В Туркменском районе Ставрополья следователи СКР задержали 32-летнего подозреваемого в посягательстве на жизнь полицейского (ст.317 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СКР. По данным следствия, 16 сентября мужчина позвонил в службу «112» из хулиганских побуждений.

Для выяснения обстоятельств к злоумышленнику прибыли сотрудники полиции. В ходе беседы подозреваемый беспричинно ударил ножом в грудь одного из полицейских. Потерпевшего незамедлительно госпитализировали. Медики оказали блюстителю правопорядка квалифицированную помощь. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователи задержали подозреваемого и направили в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу выполняется комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Отметим, что злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.

Ставрополь, Иван Гридин

Ставрополь. Другие новости 17.09.19

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