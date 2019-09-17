В Мордовии суд вынес приговор двум сотрудникам дорожно-патрульной службы отделения ГИБДД межмуниципального отдела МВД «Ардатовский». Как сообщили в пресс-службе СКР, мужчины признаны виновными в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия и специальных средств (пп.«а», «б» ч.3 ст.286 УК РФ).

Мордовские гаишники отделались «условкой» за беспричинное избиение водителя

Установлено, что 31 марта 2018 года гаишники, заступив на дежурство, заметили возле одного из населенных пунктов Атяшевского района автомобиль ВАЗ-21074, который двигался во встречном направлении. Несмотря на отсутствие со стороны водителя нарушений правил дорожного движения, инспекторы ДПС включили на патрульном автомобиле проблесковые маячки, но не стали подавать звуковых сигналов и никак не требовали от водителя «семерки» остановиться.

Мужчина продолжил движение в сторону деревни Мордовские Дубровки, где проживает. Приехав домой, он загнал автомобиль в гараж и вышел из него. В этот момент к гаражу подъехали сотрудники госавтоинспекции. Они надели на него наручники, а затем нанесли несколько ударов ногами и руками по нему уже лежащему на земле.

Родственники вызвали 54-летнему пострадавшему скорую медицинскую помощь. Врачи госпитализировали пострадавшего с ушибами и гипертоническим кризом. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы во время описываемых событий пострадавший был трезв.

Несмотря на непризнание обвиняемыми своей вины в ходе следствия, их причастность к инкриминируемому деянию была подтверждена показаниями свидетелей, потерпевшего, заключениями судебных экспертиз и другими доказательствами.

Приговором суда гаишникам назначено наказание в виде 4-х лет лишения свободы условно каждому. Приговор суда в законную силу не вступил.

Саранск, Иван Гридин

Саранск. Другие новости 17.09.19

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