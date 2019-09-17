В Саратове поймали насильника, надругавшегося над врачом

В Саратовской области задержан мужчина, подозреваемый в нападении на врача, сообщили в пресс-службе СКР. Ранее было возбуждено уголовное дело по статье «изнасилование» (ч.1 ст.131 УК РФ).

Установлено, что 16 сентября врач одной из поликлиник Кировского района Саратова направлялась по вызову на дом к пациенту в поселке Завокзальном. Медик не смогла найти нужный адрес и обратилась за помощью к встретившемуся ей незнакомому мужчине. Последний вызвался проводить доктора. По пути следования, убедившись, что поблизости никого нет, злоумышленник схватил женщину за шею, повалил на землю, изнасиловал ее, а потом скрылся. Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.

По подозрению в совершении преступления задержан 55-летний ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности и имеющий непогашенную судимость житель Саратовской области. Пострадавшая опознала насильника.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы. Сотрудниками СК России проведен дополнительный осмотр места происшествия с использованием криминалистической техники. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Саратов, Иван Гридин

Саратов. Другие новости 17.09.19

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