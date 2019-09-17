Северокорейские браконьеры атаковали российских пограничников

Северокорейские браконьеры напали на российских пограничников в Японском море. В результате атаки ранения получили трое военнослужащих. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

По информации спецслужбы, инцидент произошел в районе банки (мели) Кито-Ямато во время патрулирования исключительной экономической зоны России. Пограничники обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством. Во время осмотра одной из шхун на пограничников напали члены экипажа (более 45 человек). Трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ФСБ.

Пограничники задержали обе шхуны. В настоящее время их конвоируют в порт Находки.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.09.19

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