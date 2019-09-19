ЧП на уроке: ученики побили первоклассника после того, как ребенка ударил педагог СКР начал проверку

Следственный комитет начал проверку после сообщения в СМИ об инциденте в одной из школ в Красноярске, где физрук ударил ученика первого класса во время урока и позволил одноклассникам избить ребенка. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

Происшествие случилось в школе № 16. Мать ребенка уверяет, что учитель физкультуры ударил ее сына по голове и отчитал перед всем классом, сообщает «ТВК Красноярск». Другие школьники также стали бить ребенка, а педагог их не остановил. Сам физрук объяснил свои действия тем, что семилетний мальчик его не слушался и нарушал технику безопасности.

Между тем, СКР отмечает, что несколько учеников не били одноклассника, а «в шуточной форме задевали школьника в присутствии педагога, который их действия не пресек». По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.

Родители первоклассника обратилась в полицию, которая начала проверку по заявлению. Проверка идет и в школе. Учитель отстранен от работы.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

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