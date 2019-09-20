В колонии началась проверка после видео со стриптизом сотрудников ФСИН (ФОТО)

Управление ФСИН по Красноярскому краю начало служебную проверку после появления в Сети видео со стриптизом с участием сотрудников колонии-поселения №14 в поселке Тамтачет Иркутской области. Врио начальника исправительного учреждения на время проверки отстранен от служебных обязанностей.

Ранее в интернете был размещен ролик, на котором несколько человек в форме сотрудников ФСИН исполняют стриптиз. На кадрах можно увидеть, как сотрудницы колонии в форме раздевали коллег-мужчин до нижнего белья. Таким образом они отмечали День лесника, сообщают телеграм-каналы.

Стриптиз в исполнени сотрудников УФСИН, фото: телеграм-канал «Красноярск №1»

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В УФИН уточнили, что «корпоративное мероприятие» проводилось не на территории пенитенциарного учреждения, а в поселковом клубе.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

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